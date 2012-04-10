Ляшко решил побороться с Кличко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Радикальной партии.

"Самый красивый город мира заслуживает радикальных перемен, потому я иду в мэры Киева, – сказал О.Ляшко. - И я уверен, что мы одержим победу при поддержке Господа Бога и киевлян, которые хотят лучше будущее для себя, для своих детей и внуков".

Он считает нецелесообразным поддерживать Александра Попова, поскольку «он представляет нынешнюю власть - Партию регионов, а Кличко не понимает проблем людей».

"Я буду баллотироваться на должность киевского городского председателя, чтобы у граждан была реальна альтернатива, - объясняет народный депутат. - Более того, я веду в Киевсовет фракцию РПЛ (Радикальной партии Ляшко) - молодых девушек и ребят, способных поднять с колен Киев и Украину".

О.Ляшко утверждает, что сделает Киев столицей мира, а Дубай, Нью-Йорк, Лондон, Париж и Москва не будут успевать за темпами развития украинской столицы.