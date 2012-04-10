Москаль заявляет, что Кузьмина подставили

Об этом Г.Москаль заявил в комментарии для Gazeta.ua.

По словам Г.Москаля, заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина «подставили» информацией о возможной причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству в 1996 году Е.Щербаня. «Кузьмина просто подставили, потому что он не знает всех тонкостей дела банды Кушнира», - отметил народный депутат.

«Осужденный за убийство Щербаня Болотских является гражданином России. Там он значится как пропавший без вести на основании заявления его жены. В Конституции РФ четко записано, что ее граждане не подлежат выдаче другим государствам ни при каких обстоятельствах. Болотских похитили с территории России работники МВД Украины и нелегально доставили в нашу страну. То есть, Украина должна была направить все материалы в отношении его в Россию, которая бы провела собственное расследование и суд», - заметил Г.Москаль.

По его мнению, сейчас может появиться вопрос о привлечении к ответственности работников, которые похищали и нелегально перевозили Вадима Болотских через государственную границу.

По словам Г.Москаля, в свое время относительно этого дела была негласная договоренность между государствами на высшем уровне. «Возобновление расследования может вызвать международный скандал, поскольку это связано с обвинением Тимошенко, а не с какими-то бандитскими разборками. То есть, делу придали политический окрас. Россия сейчас поднимет крик, как это ее гражданина похитили и осудили. Скажет, давайте его назад, мы сами будем разбираться», - заметил первый заместитель председателя профильного комитета ВР.

По его мнению, если дело начнут пересматривать по новым обстоятельствам, то В.Болотских может оказаться на свободе, а все дело развалится.

«Сына Щербаня в этой ситуации просто используют. Причастность Тимошенко к убийству нардепа доказать проблематично. Все это закончится плохо не для экс-премьера, а для нынешней власти, поскольку вызовет ухудшение отношений с Россией. Если они к нашему сыру доколупались, то с Болотских еще хуже: здесь есть прямое нарушение Конституции РФ», - резюмировал Г.Москаль.

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало свыше 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 лиц, все они обвиняются в бандитизме. Трое из них - Сергей Кулев, В.Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков - к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 годам.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьера Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США против П.Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывшего премьер-министра признано причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.

В.Болотских 4 апреля с.г. был этапирован в Киевский СИЗО из Словяносербской исправительной колонии Луганской области.