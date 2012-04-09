Прокуроры считают, что просят для Иващенко «самое мягкое наказание»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил один из трех представителей гособвинения в Печерском районном суде Киева прокурор Петр Коваль.

«Статья 365 часть 3 предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Мы, учитывая те обстоятельства, что завод (ФСМЗ - УНИАН) возвращен, учитывая, что они (В.Иващенко и управляющий санацией ФСМЗ Сергей Михеев – УНИАН) положительно характеризуются, что Иващенко имеет государственные награды, что состояние здоровья его плохое, то, что Михеев является участником боевых действий – в Афганистане воевал, у него малолетний ребенок-инвалид, и мы, государственное обвинение, сами в ходе судебного разбирательства исключили Михееву 209 статью, сегодня мы тоже предложили ниже самой низкой меры наказания», - сказал П.Коваль.