«Колядника» Зварича в колонии переквалифицируют

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, осужденный за получение взяток в особо крупных размерах, будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии № 91 в Черниговской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области.

"Экс-судья уже прибыл в исправительную колонию, которая находится в пгт Макошино Менского района, две недели Зварич будет находиться в карантинном отделении", - сказала работница пресс-службы и уточнила, что Менская колония – единственное заведение на территории Украины, где отбывают наказание бывшие милиционеры, пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Сегодня в исправительном заведении – 550 осужденных. Колония имеет помещение для содержания осужденных: с минимальным, средним и максимальным уровнем безопасности. Осужденные в Менской колонии работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской и на участке изготовления товаров народного потребления.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.Зварича было возбуждено в декабре 2008 года – он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.Зварич скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Он осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

На днях Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу И.Зварича на приговор Оболонского райсуда столицы.