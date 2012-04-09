Луценко в больнице охраняют десять милиционеров: у санитарок - стресс

Под зарешеченными окнами с видом на церковь дежурят четверо мужчин, ведущих наружное наблюдение, а дверь в само отделение по звонку открывает милиционер, который находится на посту в коридоре с несколькими напарниками. Двор больницы патрулируют еще пара человек в форме, выяснила газета "Сегодня".

«То, что Луценко привезли к нам, — это стресс! — пооткровенничала одна из санитарок больницы. — Становится морально тяжело работать, потому что понаприходят к нему депутаты, журналисты... Вот в прошлом году, когда пытались к нему пройти гости (Луценко обследовали в этой больнице в мае прошлого года), ободрали краску на дверях, поцарапали стены».

«Начинка» палаты, в которой лежит Луценко, — одна из лучших в больнице (в других отделениях БСМП также есть палаты повышенного комфорта, но пребывание там платное, в том же отделении, где находится экс-министр, говорят, что комфортная палата лишь у него). Госпенитенциарная служба выложила в интернет видеоролик, на котором апартаменты экс-министра напоминают комфортабельный номер в гостинице: в просторной комнате две кровати, одна из которых — ортопедическая.

«Отдельно в палате установлена душевая кабина. Из старого интерьера — лишь решетки на окнах», — добавила жена Луценко, Ирина, которая побывала у него в гостях в пятницу.