Созданием системы экстренной помощи «112» будут заниматься американцы

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога.

«Сейчас завершен тендер на приобретение оборудования и услуг. Его выиграла американская компания Hewlett-Packard. Она предложила лучшие решения», - сказал министр.

Он также отметил, что для удачного проведения реформы МЧС изучило опыт тех стран, где экстренный вызов по единому номеру успешно действует уже десятилетия. Министр лично трижды летал в США на переговоры с должностными лицами госструктур и руководителями компаний, являющимися признанными лидерами в этой отрасли. По результатам договоренностей США за 700 тыс. долларов из их бюджета подготовило технико-экономическое обоснование системы. Одновременно МЧС работало внутри страны с операторами связи, специалистами МВД, Минздрава, Мининфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

В.Балога также напомнил, что правительство Украины выделило 452 млн. грн на проведение первого этапа работ. В городах проведения матчей футбольного чемпионата Европы были найдены и подготовлены помещения для расположения центров «112», которые должны заработать в мае. Для внедрения системы была модернизирована вся телекоммуникационная сеть МЧС. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о системе «112». Таким образом, по словам В.Балоги, процесс внедрения системы проходит в соответствии с утвержденными ранее планами.

«Говорить о торможении процесса несколько некорректно. Пока дела идут по плану, и мы рассчитываем внедрить систему «112» во Львове, Харькове, Донецке, Киеве и области к началу Евро-2012. Полностью сеть должна заработать по всей стране в 2013 году», - отметил министр.

Он также добавил, что в случае присоединения МЧС к МВД, координировать работу Системы “112” будет МВД.