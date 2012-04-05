Мужчина хотел совершить самосожжение под окном Януковича
13:59, 05 апреля 2012Политика
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Cегодня в 08.45 на углу улиц Институтской и Банковой был задержан житель Киевской области, который намеревался осуществить публичное самосожжение возле Администрации Президента.
Администрация Президента
Николай Маренич хотел совершить самосожжение в знак протеста против «земельных махинаций и своеволия» председателя Киевской ОГА Анатолия Присяжнюка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».
По их данным, Н.Маренича после задержания и изъятия у него емкости с бензином доставили в Управление МВД в Киевской области по улице Владимирской, где с ним имел разговор заместитель начальника управления Александр Лисниченко. После этого Н.Маренич был доставлен в Печерский райотдел УМВД Украины в Киеве по ул. Московской.
Адвокаты ВО «Свобода» и председатель Киевской областной организации «Свободы» Святослав Ханенко пытаются добиться встречи с задержанным.
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