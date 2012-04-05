12 активистов захватили кабинет Попова

Группа активистов, которые собрались под зданием мэрии на акцию «Стена лжи» против незаконных застроек в Киеве, ворвалась в помещение и захватила кабинет главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

Об этом сообщает сайт «Свідомо».

По данным сайта, из сотни митингующих в середину прорваться удалось двенадцати активистам, большинство – из общественной инициативы «Самоуправляемая альтернативная сеть». Свой поступок активисты объясняют тем, что никто из властного киевского большинства не вышел к протестантам, чтобы выслушать и предложить какое-либо решение.

Поэтому факты о вырубке Святошинского леса, застройке на Театральной и бульваре Дружбы Народов, об уничтожении детской площадки на Гоголевской они решили «донести» лично А.Попову.

За почти час пребывания активистов в кабинете сам А.Попов там не появился. Около 11 часов он позвонил по телефону и договорился о встрече в пятницу на 13.00 со всеми двенадцатью активистами, пообещав поговорить о проектах решения по запрещению застроек и установить для них дедлайны.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания КГГА утром собрались около 100 киевлян, которые построили «Стену лжи». Таким способом активисты пытаются добиться выполнения обещаний столичной власти относительно отмены решений о скандальной застройке земельных участков столицы и обратить внимание на те зеленые зоны, над которыми нависла угроза уничтожения. В частности, речь идет о требовании прекратить вырубку Святошинского леса в районе Проспекта Победы, 139, и признать это место сквером; отменить выделение земли под застройку на Пейзажной аллее и признать эту территорию парком; отменить выделение земли под застройку на улице Гоголевской, 7, и признать это место сквером, а также отменить решение о выделении под застройку земли на улице Маяковского, 40-52, и признать это место сквером, прекратить вырубку деревьев в лесопарковой зоне по проспекту Гонгадзе и также признать это место сквером. Еще один пункт – это прекратить вырубку деревьев в парке Кинь-Грусть на Куреневке.