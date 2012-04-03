Круглый стол «Легко ли быть молодым?»
В четверг, 5 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Легко ли быть молодым?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
С какими проблемами сталкивается украинская молодежь?
Кто пьет больше – отцы или дети?
Легко ли молодежи добиться успеха?
Грозит ли молодому поколению компьютерная и Интернет-зависимость?
Почему молодежь не любит театр?
Можно ли рассчитывать на молодежь в вопросе преодоления демографического кризиса?
В ходе круглого стола состоится обсуждение результатов всеукраинского социологического исследования «Молодежь Украины».
Участники круглого стола:
1. Юрий Павленко – уполномоченный Президента Украины по правам ребёнка.
2. Леся Оробец – народный депутат, глава подкомитета по вопросам базового образования Комитета ВР Украины по вопросам науки и образования.
3. Марина Ткаченко – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования.
4. Юрий Рыбачук – заместитель главного редактора еженедельника «Комментарии».
5. Владимир Никитин - президент Украинского педагогического клуба.
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