В четверг, 5 апреля, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Легко ли быть молодым?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

С какими проблемами сталкивается украинская молодежь?

Кто пьет больше – отцы или дети?

Легко ли молодежи добиться успеха?

Грозит ли молодому поколению компьютерная и Интернет-зависимость?

Почему молодежь не любит театр?

Можно ли рассчитывать на молодежь в вопросе преодоления демографического кризиса?

В ходе круглого стола состоится обсуждение результатов всеукраинского социологического исследования «Молодежь Украины».

Участники круглого стола:

1. Юрий Павленко – уполномоченный Президента Украины по правам ребёнка.

2. Леся Оробец – народный депутат, глава подкомитета по вопросам базового образования Комитета ВР Украины по вопросам науки и образования.

3. Марина Ткаченко – эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования.

4. Юрий Рыбачук – заместитель главного редактора еженедельника «Комментарии».

5. Владимир Никитин - президент Украинского педагогического клуба.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Внимание, адрес Института Горшенина изменился!

Новый адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4.