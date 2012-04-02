Геращенко хочет видеть в правительстве еще одного вице-премьера

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.Геращенко.

По ее словам, после парафирования Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС украинскому правительству нужно уже сейчас сосредоточиться на вопросах имплементации соглашения. Депутат убеждена, что в правительстве необходимо возобновить специальный координирующий орган – бюро или комитет по вопросам евроинтеграции, который существовал в Кабинете министров до 2010 года. «Сегодня вопрос координации всех министерств относительно евроинтеграции становится чрезвычайно важным», - заявила она.

И.Геращенко также считает целесообразным вернуть в правительство и должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции. «Должен быть конкретный человек, который будет отвечать за это направление. Европейская сторона также заинтересована иметь в качестве переговорщика конкретного чиновника с определенными полномочиями", - отметила депутат.

Также И.Геращенко считает, что для имплементации Соглашения нужно расширить полномочия Комитета по вопросам евроинтеграции в Верховной Раде. По ее словам, все страны Восточной Европы, которые прошли путь интеграции, имели соответствующий парламентский комитет с особыми полномочиями, и в него, как правило, входили лидеры всех парламентских фракций. «Вопрос адаптации украинского законодательства к европейским нормам и стандартам после подписания Соглашения получит особый вес, - считает И.Геращенко. - Поэтому уже сейчас нужно взять на вооружение опыт восточных соседей в вопросах имплементации соглашения об ассоциации».

При этом, И.Геращенко отметила, что все эти шаги важны, но они являются лишь техническими. «Главное, чтобы власть не только прониклась евроинтеграционной риторикой. Принципиально, чтобы украинская власть начала жить и действовать по европейским правилам: отказалась от выборочного правосудия, уважала права человека и оппозиции, начала настоящую борьбу с коррупцией, провела честные и прозрачные выборы, - отметила она. Лишь эти факторы создадут условия для подписания и ратификации соглашения, считает И.Геращенко.