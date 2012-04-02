Попов гарантирует инвесторам прозрачность и «электронное правительство»

Как информирует пресс-служба КГГА, об этом глава КГГА сказал во время заседания Киевского инвестиционного форума.

«Мы провели очень большую работу, чтобы сегодня разговаривать с инвесторами на одном языке, сотрудничать, решая конкретные проблемы. Сегодня мы имеем четкий план действий и это очень важный фундамент. Мы знаем, как именно заинтересовать инвестора, как обеспечить ему поддержку. Более того, несколько наших законодательных инициатив, в том числе направленных на улучшение инвестиционного климата, уже получили поддержку правительства, Верховной Рады и Президента Украины. Мы готовы сегодня вместе с представителями бизнес-кругов продолжить эту работу», – сказал в своем обращении к инвесторам А.Попов.

Он добавил, что столичная власть проводит работу, направленную на искоренение коррупционных явлений – фактора, который до сих пор отпугивает иностранных инвесторов. Для этого в Киевской городской государственной администрации запланировали провести административную реформу. В частности, до начала июня в КГГА произойдет сокращение штатов и реорганизация управлений. Как следствие, заверил А.Попов, система городской власти станет более простой и более прозрачной.

«Мы приняли решения, которые будут менять существующую структуру муниципального управления. К началу июня произойдет сокращение штатов и формирование новой структуры. Следующим этапом нашей административной реформы будет выход на самую современную систему управления. Кроме того, мы начинаем внедрение системы «электронное правительство», которая позволит упростить большинство процедур и повысить эффективность работы», – отметил руководитель КГГА.

А.Попов напомнил, что в Киеве уже работает единый общегородской разрешительный центр, который предоставляет услуги и консультации по принципу «единого окна». Вскоре такие центры будут работать в каждом районе столицы.