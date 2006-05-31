Сторонники Партии регионов попытались штурмовать Днепропетровский облсовет

Сегодня после 14 часов около 50 сторонников Партии регионов предприняли попытку штурмовать вход в Днепропетровский облсовет, где проходит учредительная сессия.

Вход в помещение с внутренней стороны заблокирован работниками милиции.

Как сообщил журналистам заместитель начальника УМВД в Днепропетровске полковник милиции Владимир СЕДЛЕЦКИЙ, среди собравшихся перед входом в облсовет есть депутаты от Партии регионов в Днепропетровском городском совете и районных советах города. Они настаивают на участии в работе сессии.

В.СЕДЛЕЦКИЙ сообщил, что данные лица не приглашены в сессионный зал, который вмещает ограниченное количество людей. По словам В.СЕДЛЕЦКОГО, депутаты от Партии регионов пытались попасть в здание облсовета по фальшивым пропускам. Днепропетровский облсовет уже обратился в правоохранительные органы по поводу изготовления фальшивых документов.

В.СЕДЛЕЦКИЙ через мегафон предупредил представителей Партии регионов, что они будут нести уголовную ответственность за попытку взять штурмом помещение органа власти.

В работе сессии Днепропетровского облсовета объявлен перерыв до 16 часов.