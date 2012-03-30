Шевченко: Оппозиция не будет говорить ЕС не ратифицируйте это соглашение

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал сегодня в Варшаве народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Шевченко.

Он отметил, что осужденная в прошлом году к семи годам заключения экс-премьер Украины Юлия Тимошенко будет поддерживать скорейшее вступление в силу этого договора, даже если будет оставаться за решеткой.

«Если какие-то недруги украинской евроинтеграции рассчитывают, что мы – оппозиция – в этих обстоятельствах будем говорить: не подписывайте и не ратифицируйте это соглашение, то так не будет. Мы призываем ЕС двигаться вперед», - сказал депутат.

Он назвал «нужным» настоящий договор для Украины, положительно оценив сегодняшнее парафирование документа.

«Мы очень рады, что документ парафирован. В него вложена тонна труда разных правительств и дипломатов, и наших зарубежных партнеров. Думаю, было бы полной катастрофой, если бы парафирование не состоялось и этот документ ушел бы в мусорную корзину», - сказал он.

А.Шевченко заявил, что «никакие политические неурядицы в Украине» не должны стать препятствием введения в действие этого соглашения.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз сегодня парафировал договор об ассоциации с Украиной, положения которого удалось окончательно согласовать - после около 5 лет переговоров - в декабре прошлого года.

Документ, который также предусматривает создание зоны свободной торговли, должен приблизить украинцев к полноценному членству в Евросоюзе, который сейчас объединяет 27 государств.

Ранее представители ЕС заявляли о невозможности подписания и ратификации документа до тех пор, пока украинская власть не освободит осужденную в октябре прошлого года Ю.Тимошенко и не обеспечит ее участие в нынешних парламентских выборах.

Справка УНИАН. Договор об ассоциации может вступить в силу только после его подписания и ратификации национальными парламентами всех 27 государств Евросоюза, Европарламентом и Верховной Радой Украины.