Тюремщики говорят, что Луценко не просился к иностранным врачам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Вместе с тем сегодня специалисты Министерства здравоохранения и ГпТС провели в СИЗО медицинский осмотр Ю.Луценко.

По данным ведомства, на момент осмотра жалоб на состояние здоровья заключенный не высказывал.

«По результатам осмотра состояние здоровья Ю.Луценко признано удовлетворительным. Врачами было откорректировано дальнейшее медикаментозное лечение и режим питания, с которым Ю.Луценко был ознакомлен», - говорится в сообщении.

Жалоб или заявлений от Ю.Луценко в адрес врачей или администрации учреждения не поступало, сообщили в ГПтСУ.

«В ответ на комментарии в средствах массовой информации Ирины Луценко (супруги и защитника Ю.Луценко) ГПтС Украины сообщает, что в течение пребывания в Киевском СИЗО состояние здоровья Ю.Луценко находится под постоянным динамичным наблюдением со стороны медперсонала учреждения и при необходимости ему оказывается соответствующая медицинская помощь», - подчеркивается также в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 марта содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтта де Пурбе-Лундин после посещения Ю.Луценко в СИЗО проинформировала, что экс-министр внутренних дел хочет, чтобы его обследовал независимый врач, которого он выберет сам для подтверждения диагнозов, поставленных медиками в СИЗО.

Она сообщила, содокладчики ПАСЕ почти час в СИЗО разговаривали с Ю.Луценко.

«Господин Луценко выразил свое желание пройти обследование, которое будет проведено врачом, которого он может выбрать сам. В первую очередь для того, чтобы понять, может ли независимый и объективный врач подтвердить диагнозы, которые он получил от врачей, обследовавших его в тюрьме», - сказала М.Пурбе-Лундин.