Попова просят очистить Киев от киосков и стихийных рынков

Первоочередными задачами городской власти в транспортной сфере киевляне считают увеличение и обновление подвижного состава общественного транспорта. 44% жителей столицы хотели бы, чтобы парк автобусов и троллейбусов увеличился еще до Дня Киева. Об этом сообщает «Главком». Отвечая на вопрос Call-центра, какие еще меры должна принять городская власть, чтобы до конца весны улучшить работу общественного транспорта, киевляне называли также жесткий контроль над работой маршрутных такси и устранение недостатков в работе городской электрички. А 27% считают, что руководство Киева должно выполнить все перечисленное.

Ответы киевлян показали, что преобразования, которые начали проводить в Киеве в прошлом году под руководством Александра Попова, действительно актуальны для города. Так, в начале весны на улицы Киева вышли около ста новых автобусов и троллейбусов, купленных за бюджетные деньги. А до конца весны городская власть рассчитывает выпустить на городские маршруты еще до 400 единиц общественного транспорта. Предполагается, что в результате увеличения количества автобусов и троллейбусов большой вместимости сократится или отпадет потребность в маршрутках в центральной части города.

Отвечая на вопросы о путях наведения порядка в других сферах, чаще всего киевляне предлагали следующее. В сфере торговли – ликвидировать очаги несанкционированной торговли в подземных переходах (27%) и улучшить контроль над качеством продукции в супермаркетах (26%). В ситуации с МАФами – немедленно очистить город от киосков (40%). В рамках благоустройства – высадить новые парки и скверы (42%). Все эти мероприятия предусмотрены планами КГГА на 2012 год.

Опрос проводился с 5 по 22 марта 2012 года. В нем приняли участие около 5 тыс. человек.

Напомним, что глава КГГА Александр Попов неоднократно заявлял о необходимости расширения территориального самоуправления в Киеве. По его мнению, городская власть обязана строить работу с учетом мнений киевлян. А решения по ключевым вопросам городского хозяйства должны принимать сами жители на референдумах.