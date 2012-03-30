Начался съезд «Батькивщины»: Тимошенко выбрали в состав президиума

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде будут рассматриваться вопрос относительно политической ситуации в стране и задачи партии на современном этапе.

Также делегаты съезда планируют принять новую редакцию программы партии и внести изменения в устав партии.

На съезд прибыло 143 делегата.

Первый заместитель председателя партии Александр Турчинов отметил, что этот съезд является «обычным рабочим съездом».

На съезд прибыли представители ряда партий и общественных организаций, в частности, председатель НРУ Борис Тарасюк, лидеры партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк и Николай Мартыненко, председатель партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко и руководитель союза «Гражданское сопротивление» Александра Кужель.

В состав президиума съезда избрана председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Делегаты съезда встретили соответствующее предложение А.Турчинова аплодисментами и скандированием: «Юля!».

В президиум также приглашены А.Яценюк и Б.Тарасюк.

Позади президиума размещен плакат с изображением Ю.Тимошенко за решеткой.