Начался съезд «Батькивщины»: Тимошенко выбрали в состав президиума
В Киеве начал работу ХІ съезд партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде будут рассматриваться вопрос относительно политической ситуации в стране и задачи партии на современном этапе.
Также делегаты съезда планируют принять новую редакцию программы партии и внести изменения в устав партии.
На съезд прибыло 143 делегата.
Первый заместитель председателя партии Александр Турчинов отметил, что этот съезд является «обычным рабочим съездом».
На съезд прибыли представители ряда партий и общественных организаций, в частности, председатель НРУ Борис Тарасюк, лидеры партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк и Николай Мартыненко, председатель партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко и руководитель союза «Гражданское сопротивление» Александра Кужель.
В состав президиума съезда избрана председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Делегаты съезда встретили соответствующее предложение А.Турчинова аплодисментами и скандированием: «Юля!».
В президиум также приглашены А.Яценюк и Б.Тарасюк.
Позади президиума размещен плакат с изображением Ю.Тимошенко за решеткой.