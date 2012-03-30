Налоговая не будет трогать СМИ во время выборов

Такое поручение подписал председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко в соответствии с рекомендациями Верховной Рады относительно обеспечения беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС.

Представители СМИ не будут включаться в план-график проведения проверок уже со второго квартала. Таким образом журналисты будут иметь все условия для объективного и беспристрастного освещения избирательной кампании, отметили в налоговой службе.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля ВР рекомендовала Государственной налоговой службе отменить график проверок СМИ на период кампании по выборам парламента.

ВР поручила Кабинету министров принять меры для прекращения проверок соответствующими службами органов исполнительной власти и государственными учреждениями СМИ на период предвыборной кампании.

Кроме того, парламент рекомендовал Национальному совету по телевидению и радиовещанию отменить графики проверок телерадиоорганизаций.

Выборы в ВР состоятся 28 октября 2012 года.