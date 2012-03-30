Кличко: для инвесторов непривлекательна не Украина, а ее власть

Непривлекательной для инвесторов является не Украина, а нынешняя украинская власть. Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время встречи с представителями бизнеса и иностранных инвестиционных компаний в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам политика, Украина может быть одной из наиболее привлекательных для инвестиций стран региона. Но на пути этому стоит действующая власть, которая своими действиями фактически «связывает» украинскую экономику.

Среди причин, которые мешают развитию отечественной экономики, В.Кличко называет отсутствие механизмов для развития предпринимательского потенциала. «Кроме того, у нас невозможна действенная защита прав собственности, искажена структура налогов. Коррупция пронизала все сферы экономики. Хуже всего, что чиновник одной рукой создает непригодные условия для ведения бизнеса, а другой – избирательно поддерживает определенные отрасли или отдельные предприятия, за которыми обычно стоят олигархические группы», – отметил лидер «УДАРа».

По мнению В.Кличко, нынешняя власть уделяет много времени рассказам о реформах, агитациях инвесторов. Но без реальных реформ, без преодоления коррупции, без гарантий прав собственности и инвестиций все это не имеет смысла.

«Реформы зависят от политической воли. И их надо объяснять, отстаивать и осуществлять. Пример успешности такого реформирования – Грузия, которая за достаточно короткое время прошла путь от одного из наиболее коррумпированных государств к стране успешных реформ. Сегодня надо не говорить о проблемах, а отстаивать свою точку зрения, свое виденье и менять ситуацию. В Украине должны быть европейские ценности, принципы и законы», – подчеркнул В.Кличко.