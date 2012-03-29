В Кабмине говорят, что Глущенко не крали

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В Кабмине объясняют, что у админздании правительства художественные произведения Национального художественного музея Украины экспонируются с 29 августа 2001 года. В момент передачи произведений искусств в помещения Дома правительства экспертиза относительно оригинальности этих работ не проводилась.

В ноябре 2011 года в Секретариате Кабинета министров Украины была проведена сверка по сохранению художественных произведений, которые находятся в помещении Кабмина. «Сотрудники Национального художественного музея, которые проводили проверку, выразили сомнение относительно соответствия картин «Село у реки» и «Днепровские дали» Николая Глущенко оригиналу», - сказано в сообщении.

С целью выяснения вопроса подлинности этих художественных произведений руководство Секретариата Кабинета министров 23 января 2012 года обратилось к Министерству культуры с просьбой способствовать проведению независимой профессиональной экспертизы отмеченных картин и предоставить вывод относительно их авторства.

Письмом от 20 февраля 2012 года Министерство культуры предложило кандидатуры специалистов, которые имеют право проводить соответствующие экспертизы и предоставлять выводы. На сегодняшний день все предложенные эксперты подтвердили согласие на участие в комплексной проверке подлинности картин, которые экспонируются в помещении Дома правительства, выдан приказ о проведении исследований. После завершения экспертизы принято решение все художественные произведения передать отечественным музеям.

«Если полученный вывод не подтвердит оригинальность отмеченных работ Николая Глущенко, руководство Секретариата кабинета Министров передаст результаты экспертизы в правоохранительные органы для проведения проверки», - отмечается в сообщении.

О ситуации вокруг возможного исчезновения из дома правительства картин Николая Глущенко читайте в материале Как в Кабмине украли картины.