Старший сын Януковича попал в рейтинг самых богатых украинцев

Старший сын Президента Украины Виктора Януковича Александр занял 103 позицию в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала «Фокус».

Его состояние издание оценило в 96,4 млн долл.

На официальном сайте издания отмечается, что сегодня, 29 марта, журнал «Фокус» представит шестой ежегодный рейтинг «200 самых богатых людей Украины», в котором появилось 11 новичков по сравнению со списком прошлого года.

На первом месте самых богатых людей Украины традиционно бизнесмен Ринат Ахметов.

Его бизнес-партнер россиянин Вадим Новинский за год увеличил состояние на 63% до 4,373 млрд долл. Ему удалось обогнать практически бессменных лидеров — бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Пинчука.

В первую 30-ку также вошел народный депутат Юрий Иванющенко, который за год поднялся со 108 на 26 место. «Это стало возможным благодаря первым проблескам публичности – в 2011 году он впервые дал интервью, а в марте этого года через бизнес-партнера передал корреспонденту журнала Forbes список аффилированных с ним компаний», - пишет издание. Одним из рекордсменов по увеличению состояния также стал Дмитрий Фирташ. За год он практически удвоил прошлогодний результат. Журнал «Фокус» оценил его состояние в 2,8 млрд долл.

Для составления рейтинга журнал оценивает только видимые активы компаний на основании официальных данных, публичной информации, консультаций с экспертами и данных, предоставленных самими собственниками. В рейтинге не оцениваются активы, находящиеся в пассивном управлении, право собственности участника на которые четко не прослеживается, и личное имущество.