Тюремщики опровергают информацию о подселении убийцы к Тимошенко

В камеру в Качановской исправительной колонии, где содержится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, не будут подселять женщину, отбывающую наказание за умышленное убийство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий Чумак.

«Руководство колонии опровергает информацию Власенко (адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко – УНИАН) о том, что в камеру к Юлии Владимировне будут поселять женщину, отбывающую наказание за умышленное убийство», - сказал Ю.Чумак.

Как сообщал УНИАН, 26 марта защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко заявил, что в камере его подзащитной установили еще одну кровать, и в ближайшее время к Ю.Тимошенко подселят женщину, которая отбывает наказание за преднамеренное убийство.

«Несколько дней назад в камере Юлии Владимировны была поставлена третья кровать. В разговоре с сотрудниками колонии она была информирована о том, что, возможно, на эту кровать будет заселена очень интеллигентная, интеллектуальная и толерантная женщина, отбывающая наказание за умышленное убийство», - сказал С.Власенко.