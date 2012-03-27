Янукович встретился с Обамой
09:51, 27 марта 2012Политика
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Ранее в Сеуле Президент Украины провел встречи с Генеральным секретарем ООН и Президентом Республики Индонезия
В Сеуле состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента США Барака Обамы.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Ранее в Сеуле В.Янукович провел встречи с Генеральным секретарем ООН Пан Гу Муном и Президентом Республики Индонезия Сусило Бамбангом Юдхойоно.
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