Янукович встретился с Обамой

09:51, 27 марта 2012
Политика
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Ранее в Сеуле Президент Украины провел встречи с Генеральным секретарем ООН и Президентом Республики Индонезия

В Сеуле состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Ранее в Сеуле В.Янукович провел встречи с Генеральным секретарем ООН Пан Гу Муном и Президентом Республики Индонезия Сусило Бамбангом Юдхойоно.

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