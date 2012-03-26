Порошенко стал меценатом года

В субботу, 24 марта, во дворце «Украина» состоялась шестнадцатая церемония награждения победителей и лауреатов Общенациональной программы «Человек года-2011».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе конкурса, церемония была построена на самых современных достижениях в области режиссуры, сценографии, видеодизайна, сценического освещения, спецэффектов.

Лауреаты программы «Человек года-2011» стали:

В номинации региональный лидер года - председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул;

городской председатель года - городской председатель г. Ялта Алексей Боярчук;

промышленник года - председатель правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Виталий Касинов;

предприниматель года - генеральный директор ООО «ОМОКС» Алексей Кулагин;

финансист года - генеральный директор ПАО «Платинум Банк» Грег Краснов;

лидер страхового рынка года - генеральный директор ПАО «УАСК АСКА» Андрей Шукатко;

лидер малого и среднего бизнеса года - директор ООО «Оптима-лизинг» Вадим Нестерчук;

национальная торговая марка года - ТМ «АНТОНОВ»;

инвестиция года - инвестиционные проекты - ООО ВКФ «ВЕЛТА», генеральный директор Андрей Бродский;

аграрий года - генеральный директор ООО «НОБЛ РЕСОРСИЗ УКРАИНА» Иван Мирошниченко;

журналист года в области электронных СМИ - Светлана Леонтьева (телеканал «Первый национальный»;

интернет-медиа года - интернет портал «РБК-Украина»;

газета года - «Сегодня»;

художник года - ведущий украинский художник, лауреат премии им. Тараса Шевченко Анатолий Криволап;

туристическая компания года - туристическая компания TEZ TOUR;

спортсмен года - чемпионка мира по легкой атлетике 2011 г. Ольга Саладуха;

меценат года - учредитель Благотворительного фонда своего имени Петр Порошенко.

Кроме того, обладателями международных и специальных премий «Человек года-2011» стали: международная премия в области дипломатии - Чрезвычайный и Полномочный Посол Греции в Украине Георгиос Георгунтзос; специальная международная премия «За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов» - популярная французская певица Патрисия Каас; заслуженная артистка России - международная премия в области культуры и искусства Наталия Королева; специальная премия «За самоотверженное служение людям, своему Отечеству и профессии» - медицинский центр «Кибер Клиника Спиженко».

Обладателями специальной премии «Звездные solo» стали народный артист России Дмитрий Харатьян и кавалер-баритон, доктор музыки, солист ведущих оперных сцен Константин Риттель-Кобилянский.