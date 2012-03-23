Ефремов Порошенко расхвалил, но отчество перепутал

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ располагает информацией, что Петр ПОРОШЕНКО уже в понедельник, 26 марта, приступит к исполнению обязанностей министра экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«По моей информации, Петр Николаевич (УНИАН: скорее всего, имелся в виду Алексеевич) в понедельник выйдет на работу в должности министра экономики», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что две недели назад уже говорил об этом, но П.ПОРОШЕНКО понадобилось время, чтобы урегулировать пакет личных вопросов. «Надеюсь, что все так и произойдет», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он дал высокую оценку профессиональным качествам П.ПОРОШЕНКО, отметив, что сотрудничал с ним, тот был председателем Бюджетного комитета ВР, а он занимал должность председателя Донецкой облгосадминистрации.

«В то время он работал эффективно. Надеюсь, что ничего за это время не изменилось и он будет эффективно исполнять обязанности министра экономики Украины», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Отвечая на вопрос, зачем власти в правительстве представитель «помаранчевой политики», А.ЕФРЕМОВ отметил, что они не делят людей в государстве по цвету. А «делим по профессиональным качествам – если человек профессионально подготовлен и способен улучшить то или иное направление работы в государстве, то для нас не является камнем преткновения его принадлежность к другой политической силе», - сказал А.ЕФРЕМОВ.