Регионалы решили провести в Охтырке «две свадьбы вместе»

Верховная Рада отказалась назначить внеочередные выборы Ахтырского городского председателя Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 154 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале. Предлагалось, чтобы выборы прошли 27 мая 2012 года.

В то же время представители фракции большинства отметили, что нет необходимости проводить эти внеочередные выборы и тратить на них деньги. В частности, член фракции ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что исполнение властных полномочий в городе налажено, и выборы городского головы можно будет провести одновременно с парламентскими выборами. «В октябре проведем две свадьбы вместе», - сказал он.

В то же время другими голосованиями ВР назначила на 27 мая 2012 года выборы 18 сельских голов, 2 поселковых голов и 1 городского головы города Новоазовского Донецкой области.