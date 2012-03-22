Регионалы решили провести в Охтырке «две свадьбы вместе»
ВР назначила на 27 мая 2012 года выборы 18 сельских голов, 2 поселковых голов и 1 городского головы города Новоазовского Донецкой области
Верховная Рада отказалась назначить внеочередные выборы Ахтырского городского председателя Сумской области.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 154 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале. Предлагалось, чтобы выборы прошли 27 мая 2012 года.
В то же время представители фракции большинства отметили, что нет необходимости проводить эти внеочередные выборы и тратить на них деньги. В частности, член фракции ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что исполнение властных полномочий в городе налажено, и выборы городского головы можно будет провести одновременно с парламентскими выборами. «В октябре проведем две свадьбы вместе», - сказал он.
В то же время другими голосованиями ВР назначила на 27 мая 2012 года выборы 18 сельских голов, 2 поселковых голов и 1 городского головы города Новоазовского Донецкой области.