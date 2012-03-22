На Майдане «Беркут» задерживает оппозиционеров

Милиция и бойцы спецподразделения «Беркут» препятствуют активистам оппозиционных молодежных организаций провести на Майдане Незалежности в Киеве акцию «Готовь палатку весной».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Согласно их данным, когда активисты «Батькивщины», НРУ, «Свободы», «Фронта Змин» и «Удара» пытались установить палатки, появился «Беркут» и окружил молодых людей, при этом пытаясь отобрать у них палатки.

В «Батькивщине» также добавили, что когда милиционерам предъявили официальное разрешение мэрии на проведение акции, они начали ссылаться на «какое-то предписание Главного управления контроля по благоустройству Киевской городской госадминистрации, после чего начали хватать активистов за руки и ноги и тянуть их в предварительно подогнанный автозак».

В настоящее время задержаны несколько человек, которых пытаются посадить в автозак, говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Александр СОЧКА и Виктор УКОЛОВ, которые пытаются помешать незаконным арестам и блокируют выезд автозаку.

Перед этим депутатам удалось «отбить» у милиции 3-х человек.

«Я не понимаю действий правоохранительных органов. Мы не сделали ничего противозаконного, у нас есть все официальные разрешения. Почему «беркутовцы» выкручивают нам руки и арестовывают?», - сказал один из активистов Андрей ШЕКЕТА.

В свою очередь, еще один оппозиционер Юрий ЮЗИЧ, которого из рук «беркутовцев» спасли студенты и журналисты, сказал, что «милиция перешла все границы, поскольку уже посреди центра столицы хватают граждан и засовывают в автозаки», проинформировали в «Батькивщине».