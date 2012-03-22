Королевская переименовала свою партию

Украинская социал-демократическая партия (УСДП) переименована в Партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!».

Соответствующее решение было единогласно поддержано делегатами IX съезда УСДП, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Во время своего выступления на съезде лидер партии Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что, несмотря на переименование, идеология партии, как и политическая позиция, останется неизменной. «Убеждена, социал-демократическая идеология – единственная, которая способна вывести Украину из ужасного социально-экономического состояния. Поэтому идеология партии останется неизменной, несмотря на переименование», - сказала она.

Кроме того, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ, «я с ответственностью заявляю: мы были в оппозиции к режиму ЯНУКОВИЧА, и мы остаемся в оппозиции к режиму ЯНУКОВИЧА. Я боролась за освобождение Юлии ТИМОШЕНКО, и мы продолжим нашу борьбу».

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что партия будет принимать участие в парламентских выборах, она открыта к диалогу, объединению и усилению команды. «Мы – партия, которая сделает все, чтобы привести новых лидеров в политику и продемонстрировать новое качество политики. Мы сделаем все, чтобы новая экономика с новыми лидерами была реализована в нашей стране. Мы делаем все, чтобы улучшить качество жизни людей и Украина двигалась вперед», – подчеркнула политик.