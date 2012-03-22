Эксперт: прогресс в отношениях с МВФ помог бы укрепить рейтинг Украины

Прогресс во взаимоотношениях Украины с Международным валютным фондом мог бы стать хорошим знаком для рейтинговых агентств.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал старший советник ПАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, член Совета Национального банка Украины Роман ШПЕК в комментарии Институту.

При этом он считает, что начать переговоры с МВФ «с чистого листа» практически невозможно. «Есть действующая программа stand-by, которую согласовали с Фондом украинские власти. И МВФ смотрит на достижения Украины сквозь призму положений этой программы. Многие пункты программы stand-by выполнены или выполняются, но забыть о невыполненных пунктах МВФ не может. Поэтому возобновление сотрудничества с Фондом зависит от действий Украинского государства. Прогресс во взаимоотношениях Украина-МВФ мог бы стать хорошим знаком для рейтинговых агентств, кредиторов и инвесторов относительно снижения рисков инвестирования в Украину», - сказал Р.ШПЕК.

Он считает, что ключевой проблемой украинских долгов являются не их масштабы, а их длина. «К сожалению, мало кто готов давать нашей стране деньги в долг на срок более трех лет. Это делает долговую нагрузку неравномерной и вынуждает Украину постоянно занимать, чтобы отдавать», - отметил эксперт.

«За последний год рост государственного долга сильно замедлился. Если в 2010 году совокупный долг государства - включает внутренний и внешний долги, а также гарантированный государством долг - вырос на 36%, то по итогам 2011 года увеличение составило лишь 9%. При этом номинальный ВВП - объем экономики в денежном выражении - вырос на 20%. То есть - долговая нагрузка на Украину стала сокращаться. Отношение прямого государственного долга к ВВП в 2010 году достигло пика в 29,6%, тогда как уже на конец 2011 года прямой госдолг составлял 27,2% ВВП. В 2012 году Украина также будет занимать ненамного больше денег, чем погашать старых долгов, - поэтому данный коэффициент будет сокращаться и далее», - сказал он.

Р.ШПЕК считает, что снижение прогноза для Украины со стабильного до негативного по рейтингу агентства Standard&Poor's, безусловно, является неприятным событием для Украины.

«Этой весной Министерство финансов собиралось осуществить выпуск еврооблигаций, воспользовавшись улучшением ситуации на мировых финансовых рынках. Появление такой негативной новости несколько снижает шансы на успешность такого выпуска. В то же время важно отметить, что в данном случае речь идет не о снижении суверенного рейтинга Украины, а о снижении прогноза по рейтингу. При этом сам суверенный рейтинг Украины от агентства Standard&Poor's остается самым высоким среди всех рейтингов "большой тройки". Рейтинговое агентство своим решением отреагировало на медленный темп реформ в стране, а также на усиление рисков для экономического развития. Промедления с экономическими преобразованиями являются также и причиной отсутствия успехов на переговорах с Международным валютным фондом. Неспособность Украины договориться с МВФ также является одной из причин ухудшения прогноза по ее рейтингу», - полагает финансист.

Как сообщалось, 22 марта 2012 года в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Украина и МВФ: возможен ли компромисс?».