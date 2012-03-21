Попов: Молодежные инициативы сегодня могут улучшить жизнь Киева уже завтра

Как привести столичную торговлю до европейского стандарта, как значительно улучшить питание детей в школах и детских садах города, как усилить уровень защиты прав потребителей и даже навести порядок в сфере социальной рекламы - ответы на эти вопросы предложили председателю КГГА Александру Попову инициативные студенты Киевского национального торгово- экономического университета.

Накануне глава горгосадминистрации встретился с молодыми активистами в своем рабочем кабинете и лично изучил все их предложения, сообщает пресс-служба КГГА.Ведь для свежих и прогрессивных идей по улучшению социально-экономического развития города киевская власть всегда найдет время и ресурсы.

«Принимая Стратегию Развития города, мы фактически разработали план действий на следующие 10-15 лет. И именно нынешние студенты, эти инициативные и креативные молодые люди, наконец будут воплощать наши намерения и мечты в жизнь. Мы открыты для всех современных и прогрессивных предложений, готовы изучать и внедрять инновационные проекты. Убежден, очень многие из этих идей смогут действительно улучшить социально-экономический климат в столице», - сказал во время встречи Александр Попов.

Глава КГГА направил предложения молодежи в профильные управления для тщательного изучения, а также пригласил студентов к активному систематическому сотрудничеству. Особенно Александр Попов заинтересовался проектом «Бизнес-инкубатор», который уже несколько лет функционирует на базе университета.

«Идеи бизнеса от студентов киевских высших учебных заведений могут очень быстро воплотиться в жизнь. Планируя Первый Киевский инвестиционный форум, мы пригласили очень много инвесторов со всего мира. Я убежден, что многие из студенческих проектов могут действительно заинтересовать крупный бизнес и получить реальную финансовую поддержку», - отметил Александр Попов.