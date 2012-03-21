Лукашенко обещает ввести список невыездных «на полную мощь»

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО уверен, что оппозиционеры подстрекают Запад к введению санкций в отношении белорусских чиновников, бизнесменов и предприятий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил в интервью телеканалу Russia Today.

«Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций», - сказал Президент Беларуси.

Он также сообщил, что в Беларуси создан и будет введен «список невыездных» из Беларуси «на полную мощность».

«А мы сделали. И то, мы его еще не ввели. На полную мощь еще не ввели. Но введем», - пообещал А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что относится спокойно к своим предшественникам на посту главы государства, однако подверг критике политику, проводившуюся экс- спикером парламента Беларуси Станиславом ШУШКЕВИЧЕМ.

«Что касается его политики, ну, одного достаточно акта, когда он и Леонид КРАВЧУК настаивали перед Борисом Ельциным на развале Советского Союза. Вот это достаточно его характеризует. Я знаю слишком много о ШУШКЕВИЧЕ, и достаточно было одного факта, чтобі он закрылся на всю оставшуюся жизнь. Но я этого не делал и делать не буду», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Он также прокомментировал запрет на выезд 18 марта из страны С.ШУШКЕВИЧУ. «Что касается «выпустили – не выпустили», сегодня в Европейском Союзе принят список так называемых «невъездных», где и ваш покорный слуга, и так далее, и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей пятой колонны, которую возглавляет один из ее руководителей – Станислав Станиславович ШУШКЕВИЧ», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Напомним, 27 февраля Совет министров иностранных дел стран ЕС принял решение расширить список невъездных в страны Евросоюза представителей Белорусского государства, включив в него еще 21 фамилию. Это стало причиной дипломатического скандала между Минском и Брюсселем.

28 февраля белорусские власти рекомендовали главе представительства Евросоюза Майре МОРЕ и послу Польши Лешеку ШЕРЕПКЕ выехать в свои столицы для консультаций.

28 февраля в Брюсселе прошло экстренное совещание комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности, на котором страны ЕС приняли решение отозвать из Минска своих послов. Большинство европейских дипломатов выехали из Беларуси 29 февраля.

2 марта пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ заявил, что если послы стран ЕС завершили консультации в своих странах, они могут вернуться в Беларусь, а собравшиеся покинуть страну не обязаны уезжать. По словам А.САВИНЫХ, Беларусь не намерены отзывать своих послов из стран ЕС.