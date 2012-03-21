Эксперт: реорганизация Нафтогаза не оградит ГТС от отчуждения

Во втором чтении депутаты могут внести изменения в законопроект о реорганизации НАК «Нафтогаз Украины», которые снимут запрет на передачу в управление украинской ГТС. Такую мысль в комментарии изданию Тиждень выразил прежний руководитель пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский.

Однако, по его словам, это сугубо гипотетическая возможность. Кроме того, он предположил, что руководство государства не будет настаивать изъять из законопроекта нормы относительно запрета приватизации ГТС Украины.

Эксперт не исключает, что ко второму чтению законопроект могут подкорректировать и разрешить передавать ГТС в управление.

«Вот может быть (отменят запрет). Относительно разрешения на приватизацию, то я не думаю, что Кабмин, или президент будут настаивать на изменении этой нормы», - сказал Землянский, комментируя принятие в первом чтении изменений к Закону «О трубопроводном транспорте».

По мнению Землянского, принятие закона в целом не оградит отечественную ГТС от возможных посягательств. В частности, после решения Стокгольмского арбитражного суда, если Газпром решит к нему обратиться, чтобы «выбить» долги из украинской компании, которые в настоящее время составляют больше $5 млрд.

«Гипотетически произойти может все, что угодно, несмотря на то, существует этот законопроект, принят он, или не принят. Это сугубо политика», - объяснил эксперт.

По его словам, если закон примут в нынешней редакции, он позволит давить на Россию, поскольку она хочет приватизировать украинскую ГТС.

«С точки зрения переговоров с Газпромом это тоже неплохо (принятие закона) потому, что это определенное давление на Газпром. А также потому, что Третий энергопакет (директивы Третьего энергопакета являются требованием к членам «Энергетического содружества» ЕС, к которому присоединилась Украина.) кроме деления компаний предусматривает возможность доступа третьих лиц к украинской газотранспортной системе. Безусловно, Газпром это не устраивает. Он будет упираться», - сказал Землянский.

Напомним, 20 марта Верховная Рада разрешила Кабинету министров реорганизовывать НАК «Нафтогаз Украины» с запретом приватизации НАКа или созданных в результате его реорганизации компаний.

За соответствующий законопроект №9429-1, автором которого является депутат от НУ-НС Юрий Кармазин, проголосовали в первом чтении 237 депутатов при минимально необходимых 226.