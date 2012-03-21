Интеллигенция просит Януковича помиловать Тимошенко

Творческая и научная интеллигенция Украины просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помиловать экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в письме украинской интеллигенции к главе государства, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН Героем Украины, лауреатом Шевченковской премии Дмытром ПАВЛЫЧКО.

«Обращаемся к Вам с просьбой - своим Указом безотлагательно помиловать Юлию ТИМОШЕНКО и полностью освободить ее от отбывания несправедливого наказания.

Для этого Вам необходимо лишь изменить Положение о порядке осуществления помилования и закрепить право хлопотать о помиловании не только осужденному человеку, но и предоставить это право родственникам и другим гражданам Украины», - говорится в письме.

Авторы просят рассматривать свое письмо как их официальное ходатайство о помиловании Ю.ТИМОШЕНКО.

Они убеждены, что лишь от Президента зависит положительное решение этого вопроса, а значит - сохранение в Украине единства и согласия, возобновление демократического европейского вектора развития, реализация украинским народом своего неотъемлемого права на достойную жизнь и лучше будущее собственного государства.

«Мы, украинские писатели, научные работники, деятели искусств и журналисты глубоко встревожены взрывоопасной общественно-политической ситуацией в Украине, сложившейся вследствие принятия Печерским районным судом и Апелляционным судом г. Киева несправедливого и провокационного приговора по делу лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО», - говорится в письме.

Его авторы отмечают, что «политически мотивированное и противозаконное решение» о лишении Ю.ТИМОШЕНКО свободы сроком на семь лет они воспринимают «как вызов всему украинскому обществу, надругательство над демократией, свободой и правами человека».

«Цивилизованный мир и демократическая общественность не понимают, почему сегодня находится за решеткой лидер оппозиции, Ваш главный конкурент на минувших президентских выборах, вместо того, чтобы активно участвовать в политической жизни и предлагать альтернативный путь развития страны. Преследование и заключение политической оппозиции (а это главный признак любого авторитарного режима) уже стало непривлекательным настоящим нашего государства», - отмечается в письме.

Авторы письма убеждены, что Президенту «следует подняться выше личных обид, чтобы наконец исправить эту ненормальную ситуацию и остановить страну от дальнейшего сползания в хаос политической вендетты, общественного противостояния и беззакония».

Письмо подписали свыше 100 писателей, ученых, деятелей искусств, священников УПЦ КП и УГКЦ.

Как отметил на пресс-конференции Герой Украины, председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Украины (2005-2008 гг.) Левко ЛУКЬЯНЕНКО, до прихода к власти В.ЯНУКОВИЧА право подавать на помилование имели осужденные, их родственники и общественные организации, то есть практически не ограничивался круг граждан, которые бы могли хлопотать о помиловании осужденного человека. По словам Л.ЛУКЬЯНЕНКО, 16 сентября 2010 года был принят указ о сведении права подавать ходатайство о помиловании лишь одному лицу - осужденному. «Несомненно, что мысль, которая здесь заложена, очень простая - изолировать Ю.ТИМОШЕНКО от политической деятельности и дать только ей право написать ходатайство о помиловании», - сказал он.

При этом Л.ЛУКЬЯНЕНКО заметил, что традиционно ходатайство о помиловании означает признание законности приговора. «Юлия Владимировна, которая не признала себя виновной на суде, не может написать ходатайство о помиловании, поскольку это означает, что она признает законность приговора», - добавил он.

Доктор юридических наук, профессор, судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге Владимир ВАСИЛЕНКО отметил, что во всем цивилизованном мире не только осужденный человек имеет право обращаться за помилованием, но и любой гражданин страны, считающий, что осужденный достоин помилования. «Мы призываем Президента действовать в соответствии с этим общепризнанным в демократическом обществе принципом», - добавил В.ВАСИЛЕНКО.