СБУ предъявила новые обвинения подозреваемым в покушении на Путина

Служба безопасности Украины предъявила обвинения уроженцу Грозного Адаму ОСМАЕВУ и гражданину Казахстана Илье ПЬЯНЗИНУ в создании террористической группы "для физического устранения первых лиц" России.

Как сообщает «Коммерсантъ-Украина» (№46 от 21 марта), обвиняемые, действовавшие по заданию лидера северокавказских боевиков Доку УМАРОВА, дали признательные показания, которые были подтверждены в ходе следственных действий и экспертиз. Ожидается, что суд над ними пройдет в Украине.

"12 марта было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации"; санкция - от 8 до 15 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 258 УК ("террористический акт"; заключение на срок от 7 до 12 лет)", - сообщила газете пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО. По ее словам, следствие собрало все необходимые доказательства, позволившие возбудить в отношении задержанных дело именно по этим статьям. На днях арестованным были предъявлены новые обвинения.

Как следует из постановления о возбуждении дела, сообщает издание, в декабре 2011 года граждане России Руслан Мадаев и А.ОСМАЕВ, а также И.ПЬЯНЗИН, находясь в Одессе и действуя по предварительному сговору, организовали террористическую группу с целью совершения терактов на территории Российской Федерации. Данные теракты, по версии СБУ, должны были носить политический характер, поскольку предусматривали "физическое устранение первых лиц указанного государства (Российская Федерация)". Кроме того, теракты должны были дестабилизировать обстановку, а также посеять панику и страх среди населения.

В связи с предъявлением новых обвинений экстрадиция А.ОСМАЕВА в Россию в ближайшее время не состоится. "Пока возбужденное у нас дело не будет расследовано до конца и его не рассмотрит суд, вопрос об экстрадиции подниматься не будет", - сообщил изданию источник в Генпрокуратуре Украины.

Как сообщалось, 4 января в Одессе в квартире на Тираспольской улице произошел взрыв, в результате которого погиб Р.Мадаев, а И.ПЬЯНЗИН был госпитализирован с ожогами. В сгоревшей квартире были найдены компоненты взрывчатки, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 263 УК ("незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами"; предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет) и ареста подозреваемого И.ПЬЯНЗИНА.

По версии правоохранительных органов, И.ПЬЯНЗИН и Р.Мадаев являлись членами банды А.ОСМАЕВА, который ранее был объявлен в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана КАДЫРОВА в 2007 году.

А.ОСМАЕВ был задержан 4 февраля в Одессе. 27 февраля российский "Первый канал" показал видеосюжет, в котором А.ОСМАЕВ признается в планировании покушения на В.ПУТИНА.