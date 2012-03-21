Карпачева организовала собственную проверку смерти заключенного

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА организовала собственную проверку по сообщениям в СМИ об избиении осужденных в Бучанской исправительной колонии № 85 в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, вчера по поручению Н.КАРПАЧЕВОЙ в колонию прибыли ее представители, которые совместно с руководством Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в городе Киеве и Киевской области и работником прокуратуры города Ирпеня выясняют обстоятельства смерти 26-летнего киевлянина Тараса Войцеховского и получения телесных повреждений Сергеем Т.

По данным пресс-службы, по предварительному заключению экспертов Ирпенского отделения Киевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть Т.Войцеховського наступила от геморрагического панкреатита. "По мнению Уполномоченного по правам человека, такой вывод экспертов сомнителен, поскольку родственники и жена умершего утверждают, что этой болезнью осужденный никогда не страдал", - отметили в пресс-службе, добавив, что окончательные выводы можно будет сделать только после получения результатов назначенных гистологического и токсикологического исследований.

В то же время в пресс-службе омбудсмана отметили, что Сергей Т. был осмотрен судебно-медицинскими экспертами. "У него обнаружены телесные повреждения. Повреждения внутренних органов и переломов костей при проведении рентгенологического и ультразвукового исследований выявлено не было. Сергей Т. сообщил, что персоналом колонии ему были нанесены два удара в область живота. Сейчас он находится в терапевтическом отделении больницы колонии", - сообщили в секретариате омбудсмана. При этом в пресс-службе отметили, что по убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, Сергею Т., "который опасается за свое здоровье и жизнь, должна быть обеспечена личная безопасность, вплоть до перевода его в другое учреждение исполнения наказаний".

Как сообщали СМИ со ссылкой на правозащитников, сотрудники администрации Бучанской исправительной колонии № 85, расположенной в городе Гостомель Киевской области, избили двух заключенных. Один из них скончался.

Прокуратура города Ирпень Киевской области проводит доследственную проверку с целью выявить обстоятельства смерти осужденного.

При этом в прокуратуре Киевской области отметили, что на сегодняшний день данные, подтверждающие насильственную смерть осужденного, отсутствуют.