Суд отложил повторное слушание дела об избиении коломыйского журналиста

Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области на 3 апреля отложил повторное слушание уголовного дела об избиении в 2010 году редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЯНИВА.

Как сообщил сегодня корреспонденту УНИАН сам потерпевший, 19 марта рассмотрение дела в сущности не состоялось.

По словам В.ДЕМЯНИВА, оба осужденные, как и обещали, после устных протестов написали письменные заявления о категорическом отказе принимать участие в судебных заседаниях. Они считают, что дело сфальсифицировано и требуют проведения суда за пределами Коломыи, в частности в Дарницком суде г. Киева, поскольку на его подсудной территории проживают свидетели, которые могут подтвердить, что в день нападения один из подсудимых Валерий КАЛЮЖНЫЙ безвыездно работал в Киеве в частных домах. В связи с этим рассмотрение дела перенесено на 3 апреля.

«Я поддержал в этом осужденных, потому что в повторном суде не хочу не иметь никаких сомнений, - заметил В.ДЕМЯНИВ. - А новые обстоятельства вызывают у меня вопрос относительно немотивированного промедления и предвзятости, чего за два года рассмотрения Фемидой покушения на мою жизнь хотелось бы полностью избежать. Это прежде всего касается отводов: представителю государственного обвинения – помощнику прокурора г. Коломыи Дмитрии ДАНИЩУКУ из-за оглашенных в Апелляционном суде Ивано-Франковской области обстоятельств, которые указывают на его заинтересованность в результате рассмотрения дела, и судьи-докладчика Богданы БЕРКЕЩУК, которые не были немотивированно удовлетворены».

По убеждению потерпевшего, дело необходимо отправить на дополнительное расследование в милицию или в прокуратуру.

«Однако в апелляционном производстве решили, что там, где причинили вред, пусть там и исправляют, - добавил В.ДЕМЯНИВ. - А как обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение? Оно же основывается на проведенном милицией следствии, явно поверхностном и по сценарию, ведь тщательным образом не изучен умысел злоумышленников в нападении, недостаточное внимание уделено настоящей проверке версий, связанных с журналистской деятельностью и вопросом собственности редакции газеты».

Потерпевший утверждает, что «не верил в справедливое расследование милицией уголовного дела, бытовой мотив разбойничьего нападения». По его словам «теперь так выглядит, что ничего нового не прибавит новое повторное рассмотрение в коломыйском суде, которое опять же основывается на непрофессиональном досудебном следствии милиции».

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2010 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области было совершено нападение на редактор газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, в то же время в милиции это преступление квалифицировали как ограбление.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд приговорил нападающих к 4 и 7,5 годам лишения свободы.

В своей апелляции в Апелляционный суд Ивано-Франковской области В.ДЕМЯНИВ отмечал, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не отвечает фактическим обстоятельствам данного дела. Суд умышленно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, учел только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду».

По убеждению редактора газеты, «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они необоснованно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».

10 октября 2011 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области начал рассмотрение апелляции В.ДЕМЯНИВА на решение горрайсуда по делу о его избиении. Потерпевший просил суд направить дело на доследование в милицию.

18 ноября 2011 года суд частично удовлетворил апелляцию потерпевшего. Суд решил «апелляцию прокурора в измененном виде, апелляцию осужденного Валерия КАЛЮЖНОГО Александровича и его защитника МАРУДЫ Сергея Романовича удовлетворить. Апелляцию потерпевшего ДЕМЯНИВА В. удовлетворить частично».

Апелляционный суд также отменил приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля 2011 года в части осуждения В.КАЛЮЖНОГО и Виталия КАРВАТЮКА по ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и в части осуждения В.КАЛЮЖНОГО по ст.342 ч.2 КК Украины, а дело в этой части направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда.

«В остальном приговор суда оставить без изменений. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит», - постановил Апелляционный суд.

14 декабря 2011 года Коломыйский горрайсуд в выполнение постановления апелляционного суда начал повторное рассмотрение дела.