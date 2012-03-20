Экс-спикеру Крыма дали два года условно

Сегодня суд Коммунарского района г. Запорожье вынес приговор экс-спикеру Верховной Рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО, приговорив его к лишению свободы сроком на два года с испытательным сроком на 2 года.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО был освобожден из-под стражи в зале суда.

Соответствующее решение было принято судом с учетом смягчающих обстоятельств: наличие на иждивении А.ГРИЦЕНКО несовершеннолетнего ребенка, а также жены и матери, нуждающихся в лечении.

Кроме того, суд в ходе судебного заседания переквалифицировал один из эпизодов, по которым А.ГРИЦЕНКО предъявлялось обвинение (незаконное прекращение права собственности военным совхозом на земли на территории АРК Крым со ст. 365 на более легкую ст. 367 – халатность).

Представители прокуратуры, поддерживающие обвинения в отношении А.ГРИЦЕНКО, официальной информации о том, намерены ли они оспаривать данное решение, пока не предоставляют.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Депутат крымского парламента А.ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов), который занимал должность спикера Верховной Рады Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах, был задержан 24 января 2010 года. Центральный райсуд Симферополя избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста.

Прокуратура 18 июля 2011 года направила дело А.ГРИЦЕНКО для определения подсудности в Апелляционный суд Крыма, который передал его в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который, в свою очередь, передал дело в Апелляционный суд Запорожской области, определивший подсудность Коммунарскому районному суду Запорожья.

А.ГРИЦЕНКО обвинялся в противоправном прекращении военному совхозу «Азовский» права пользования участком площадью 4,8 тыс. га, в превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию и в нарушении порядка выплаты материальной помощи.