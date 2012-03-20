Только 15% украинцев живут нормальной жизнью

Всего 15% украинцев характеризуют свою жизнь как «нормальную».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации 20-летнего социологического мониторинга «Украинское общество» Института социологии НАН Украины сообщила заведующая отделом социальной психологии Института социологии Елена ЗЛОБИНА.

По ее словам, в 2001 году 47% украинцев отмечали, что их жизнь вряд ли можно назвать нормальной, они скорее не живут, а выживают. В 2011 году количество людей, которые именно так оценивают свою жизнь, уменьшилось до 33,2%.

В то же время, с 34 до 49% возросло количество тех, кто считает свою жизнь сложной, но пока преодолевает трудности.

При этом, за 10 лет почти не изменилась доля украинцев, которые считают, что живут стабильной, нормальной жизнью, – 16,7 и 15,3% соответственно.

В 1994 году 51,6% украинцев верили в постепенное изменение к лучшему общественной ситуации в Украине, 20,3% были убеждены, что ситуация в целом быстро будет ухудшаться. В 2000 году количество таких респондентов было 50,1% и 18,8% соответственно.

Однако исследования 2011 года показали, что в лучшее будущее верят сегодня всего 38,8% респондентов, а худшего ожидают уже 28,2%.