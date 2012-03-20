ВР видит признаки преступления и личный интерес Тимошенко в соглашениях с РФ

Верховная Рада Украины усматривает признаки уголовных преступлений и личную зависимость и заинтересованность бывшего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины» проголосовали 266 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент принял к сведению соответствующий отчет ВСК. Верховная Рада Украины отметила, что 17-19 января 2009 года во время ведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО скрыла от общества и власти факты существования долга ее частных компаний перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 405 311 181 доллар США и существования в Российской Федерации уголовного дела, в которой доказана ее вина в неоднократной даче взяток должностным лицам Министерства обороны Российской Федерации.

ВР считает, что эти обстоятельства бесспорно свидетельствуют о конфликте интересов и существенно влияли на решение премьер-министра Украины в пользу иностранного государства.

В отчете ВСК отмечается, что условия газовых контрактов были согласованы лично премьер-министрами Украины и Российской Федерации в ночь с 17 на 18 января в Москве во время тайных переговоров с глазу на глаз. Согласно отчету, эти условия нарушили основные принципы построения украинско-российских отношений в газовой сфере, которые были установлены 2 октября 2008 года в Меморандуме о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами Украины и Российской Федерации. Во ВСК считают, что премьер-министр Украины ТИМОШЕНКО не имела полномочий ни от Президента Украины, ни от Кабинета министров Украины на изменение ранее достигнутых межправительственных договоренностей, тем более, в устной форме.

«В действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО усматриваются признаки уголовных преступлений и личная зависимость и заинтересованность, которые выходят за рамки превышения власти и служебных полномочий, в которых Ю.ТИМОШЕНКО признана виновной судом. Среди признаков других преступлений, действия ТИМОШЕНКО имеют и признаки государственной измены. Эти обстоятельства должны быть исследованы правоохранительными органами, поскольку Временная следственная комиссия использовала все имеющиеся у нее возможности для установления объективных обстоятельств подписания газовых контрактов», - отмечается в постановлении ВР.

С целью недопущения нарушения Конституции Украины и демократических принципов работы органов государственной власти и высших должностных лиц государства Верховная Рада Украины обращается к Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины с рекомендацией усилить контроль за законностью действий должностных лиц государства и должностных лиц органов власти.

Парламент поручил Временной следственной комиссии направить отчет Президенту Украины, в Кабинет министров Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины для соответствующего реагирования.

Кроме того, этот отчет будет направлен Совету Европы; Парламентской Ассамблее Совета Европы; Совету Европейского Союза; Европейской комиссии; Европейскому парламенту; главам государств, правительств и парламентов стран - членов Европейского Союза, Российской Федерации, США, Канады; Парламентской Ассамблее НАТО; Генеральному секретарю ООН, ОБСЕ.

Отчет ВСК был подписан только представителями фракций парламентского большинства. Представители фракции БЮТ-Батькивщина не принимали участия в работе Комиссии.