Богословская: уголовное дело о краже кастрюль выдумал БЮТ

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов) назвала «технологией БЮТ» слухи о возбуждении в отношении нее уголовного дела за кражу кастрюль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании парламента, отвечая на вопрос народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимира БОНДАРЕНКО, когда «закончится судебный процесс с гражданином РОМАЗАНОМ, который обвиняет вас в краже 4 кастрюль».

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что никакое уголовное дело в отношении нее не возбуждено. При том она добавила, что слухи о возбуждении дела - «это технология БЮТ». «Вы ее уже используете два года, у вас ничего не выходит. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь сами в суд, если хотите», - отметила депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что «понятна практика БЮТа, которая используется уже десятки лет в Украине, – травить какое-либо лицо, которое пытается обществу доказать кражи, взяточничество и государственные преступления вашего лидера».

«Вы можете верить или не верить И.БОГОСЛОВСКОЙ, но вы не можете не верить тем документам, которые добыла ВСК (сегодня И.БОГОСЛОВСКАЯ обнародовала отчет Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины – УНИАН). Эти документы все в оригиналах, эти документы, как надгробная надпись – их нельзя уже опротестовать, их нельзя подвергнуть сомнению», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она подчеркнула, что «ТИМОШЕНКО врала собственному народу, обществу, ТИМОШЕНКО скрыла обстоятельства собственной зависимости от России, ТИМОШЕНКО вынудила должностных лиц с использованием принуждения незаконно подписать дискриминационные для Украины контракты - и это признаки государственной измены».

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, она может написать мемуары о том, «какие измывательства использует БЮТ против тех людей, которые пытаются действовать против их лидера». «Это угрозы смерти, это хамство откровенное, это травля в интернете, это обливание водой. Такое поведение является дикарством. Это постыдно», - сказала депутат.

Она отметила, что члены партии «Батькивщина» ведут себя как «необольшевики».