Литвин закрыл заседание ВР, начатое в пятницу

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня закрыл заседание парламента, которое было начато в пятницу, 16 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер напомнил, что в пятницу заседания ВР не было закрыто в связи с блокированием трибуны парламента.

Сегодня парламент работает по повестке дня, предусмотренной на вторник, 20 марта.

Как сообщал УНИАН, 16 марта около 12.00 депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали работу парламента в знак протеста против недопуска их коллег в Качановскую колонию, и пленарное заседание так и не возобновилось.

19 марта заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключил, что депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» 20 марта опять будут блокировать работу парламента.