Тимошенко перечитывает «Річку Геракліта»

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила писательницу и поэтессу Лину КОСТЕНКО с днем рождения.

«Позвольте от всего сердца поздравить Вас с Днем рождения, выразить свою глубокую благодарность и уважение. Для меня, как и для миллионов украинцев, Вы не просто великий поэт, но и настоящий моральный авторитет, человеком, который даже в советское время умел быть свободным, не боялся делать против произвола власти, выступал в защиту Украины. Знаю, что Вы не любите славословий в свой адрес, но поверьте, Ваши талант и мужество достойны того, чтобы перед ними склонить голову», - говорится в поздравлении, обнародованном на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Она вспомнила, как последний раз встречалась с Л.КОСТЕНКО на презентации книги в театре им. Ивана Франко в Киеве. «Тогда меня чрезвычайно поразило Ваше выступление — яркое, меткое и переполненное болью за судьбу Украины. Сейчас перечитываю "Марусю Чурай" и сборник "Річка Геракліта"... В мыслях вторят строки из Вашего стихотворения: "Ні честі, ні мови, ні згоди, самі лиш печалі і пні. Коханий мій рідний народе, ти збудешся врешті чи ні?!". Знаю, что украинский народ и государство сбудутся. Украина является неотъемлемой составляющей истории Европейской цивилизации и будет ее будущим. А мы с Вами за это будем бороться!», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера «Батьківщини», непреклонная и принципиальная жизненная позиция Л.КОСТЕНКО является для нее сегодня образцом стойкости. Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила писательницу и ее дочь Оксану ПАХЛЕВСКУЮ за то, что открыто стали на ее защиту. «Это для меня самая большая награда. Находясь за решеткой, я еще больше убедилась, что будущее Родины, человеческое достоинство, демократия и справедливость — это именно то, за что стоит бороться, пусть даже ценой собственной свободы или жизни», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала Л.КОСТЕНКО крепкого здоровья, долгих лет жизни и неисчерпаемого вдохновения.