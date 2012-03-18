Милиция готова пресечь волнения в Обухове
10:55, 18 марта 2012Политика
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Все 15 избирательных участков были открыты своевременно. Охрану общественного порядка во время избирательного процесса обеспечивают около 100 правоохранителе
Милиция заверяет, что во время сегодняшних выборов мэра Обухова Киевской области готова пресечь какие-либо противоправные действия.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.
Все 15 избирательных участков были открыты своевременно. Охрану общественного порядка во время избирательного процесса обеспечивают около 100 правоохранителей. Среди них - местная милиция, государственная служба охраны, работники «Беркута».
В целом на участки ожидается приход 28 тысяч избирателей.
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