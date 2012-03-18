Милиция готова пресечь волнения в Обухове

Милиция заверяет, что во время сегодняшних выборов мэра Обухова Киевской области готова пресечь какие-либо противоправные действия.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

Все 15 избирательных участков были открыты своевременно. Охрану общественного порядка во время избирательного процесса обеспечивают около 100 правоохранителей. Среди них - местная милиция, государственная служба охраны, работники «Беркута».

В целом на участки ожидается приход 28 тысяч избирателей.