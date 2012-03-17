Партия Тигипко влилась в ПР

Председатель Партии регионов, премьер-министр Николай АЗАРОВ и вице-премьер-министр, председатель партии «Сильная Украина» подписали решение о слиянии Партии регионов и «Сильной Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим сегодня делегаты ХІІІ съезда Партии регионов единогласно приняли решение о слиянии с «Сильной Украиной».

В этом решении Партия регионов принимает предложение партии «Сильная Украина» о прекращении ее деятельности (самороспуск) и слияние с Партией регионов путем индивидуального поступления членов партии в Партию регионов.

Также поручается президиуму политсовета Партии регионов, советам региональных, местных партийных организаций принять необходимые меры с целью решения организационных вопросов, связанных с обеспечением процесса слияния.

В политической резолюции съезда его участники приветствуют решение партии «Сильная Украина» относительно ее реорганизации путем присоединения к Партии регионов.

«Мы приветствуем в своих рядах активных и целеустремленных партийцев, готовых приобщиться к нашему общему делу – построению сильной, богатой Украины», - отмечается в резолюции.

Как сообщал УНИАН, сегодня же, 17 марта, утром в Киеве на втором заседании ІІ съезда партии «Сильная Украина» было принято решение об объединении с Партией регионов.

С момента объявления решения съезда прекращается членство в партии всех ее членов, деятельность руководящих органов, партийных организаций и других структурных образований, предусмотренных уставом партии.

Также было принято решение рекомендовать членам «Сильной Украины» вступать в Партию регионов, а депутатам местных советов от «Сильной Украины» - согласовать порядок объединения с депутатскими группами и фракциями Партии регионов.