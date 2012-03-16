Дзюба: вызовами ученых на допросы в СБУ власть унижает науку

Дежурный председатель Инициативной группы "Первого декабря" писатель и публицист Иван ДЗЮБА расценивает вызов всего Ученого совета Института социологии на допросы в СБУ как попытку власти унизить и запугать науку.

Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований освободительного движения со ссылкой на И.ДЗЮБУ.

"Последние действия Службы безопасности Украины, а именно вызов на допрос всего Ученого совета Института социологии - коллегиального научного органа без административных функций, является ни чем иным, как унижением науки и попыткой запугивания", - сказал И.ДЗЮБА.

По его мнению, власть должна с большим уважением относиться к правам каждого человека и общества в целом. "А к людям, которые занимаются интеллектуальным делом, во всем мире относятся с особым уважением", - подчеркнул И.ДЗЮБА.

"Представим, что с повесткой на имя руководителя, без понятных объяснений причин, с требованием "обеспечить явку" в указанное время под угрозой принудительного привода вызывают, например, Нобелевский комитет или академический совет Кембриджского университета. Это невозможно в цивилизованном обществе, где власть является гарантом соблюдения прав и свобод человека и осуществляет с обществом нормальный диалог", - объяснил дежурный председатель Инициативной группы "Первого декабря".

И.ДЗЮБА считает, что такое обращение власти также свидетельствует об отсутствии в Украине цивилизованного диалога власти с обществом. "Власть должна всегда помнить, что примат свободы и человеческого достоинства не может быть нарушен. Человек является свободной личностью, а не придатком к государственной машине. На нашей земле не первый раз используют правоохранительные органы как средства давления, но сегодня это вызывает уже не страх, а лишь раздражение общества", - отметил он.

"Кто-либо, наделенный властными полномочиями, должен понимать: таким способом нельзя построить нормальные отношения с обществом или с каким-либо сообществом, в том числе с академическим. Общественность не будет молчать и не даст себя запугать", - заявил И.ДЗЮБА.

Как сообщал УНИАН, 14 марта весь состав Ученого совета Института социологии вызвали на допрос в СБУ.

Заместитель директора Института социологии Евгений ГОЛОВАХА сообщил, что в письме-приглашении от СБУ сказано, что «явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод». Он выразил мнение, что допросами власть хочет запугать ученых-социологов.

В пресс-центре СБУ сообщили, что допросы сотрудников Института социологии проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате государственных средств должностными лицами дочернего предприятия этого института.

Справка УНИАН. Инициативная группа "Первого декабря" создана в 20-ю годовщину референдума. В состав группы входят основные представители национальной интеллигенции: Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН, Семен ГЛУЗМАН, Владимир ГОРБУЛИН,

кардинал Любомир ГУЗАР, Иван ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, Мирослав ПОПОВИЧ, Евгений СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТИВСКИЙ, Игорь ЮХНОВСКИЙ. Инициативная группа "Первого декабря" видит своей миссией установления в стране правил игры, основанных на общечеловеческих ценностях, и которые сегодня являются затребованными украинским обществом.