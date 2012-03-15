Яценюк просит ГПУ вывести на чистую воду малинских «социологов»

Лидер партии "Фронт змін", народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК обратился в Генеральную прокуратуру по поводу поручения отделу образования исполкома Малинского городского совета Житомирской области руководителям всех местных общих учебных заведений провести исследование общественно-политических настроений работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту Змін», к поручению была приложена анкета, большинство вопросов которой касались политических взглядов учителей, в частности, за какую политическую партию или блок они проголосовали бы, будут ли голосовать за ту же политическую силу, что и на прошлых выборах в Верховную Раду Украины.

Требование относительно проведения такого опроса, отметил А.ЯЦЕНЮК, выходит за пределы компетенции управления по вопросам внутренней политики и отдела образования и грубо нарушает нормы действующего законодательства.

Кроме того, в анкете педагоги должны были указать свой возраст и пол. Лидер "Фронту змін" убежден, что учитывая сравнительно небольшой коллектив учителей в школах Малина, полученные данные нельзя считать анонимными.

"При таких обстоятельствах существует большая вероятность давления на учителей и манипулирование их мнением со стороны руководства общих учебных заведений, учитывая зависимость подчиненных от действий и решений руководства", - отмечается в депутатском обращении.

А.ЯЦЕНЮК требует от генерального прокурора проверить изложенные обстоятельства и привлечь к ответственности виновных лиц.