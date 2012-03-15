В Киеве построят 722 квартиры по программе «70х30»

В 2012 году в Киеве возведут 722 квартиры по программе «70х30».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как подчеркнул председатель КГГА Александр ПОПОВ, «мы хотим дать возможность киевлянам улучшить свои жилищные условия. Всего, Программа строительства доступного жилья в Киеве до 2017 года предусматривает возведение около 27,7 тыс. квартир по схемам финансирования: «50х50», «70х30» и «50х30х20». Важно, что по программе «Доступное жилье» работники бюджетной сферы смогут приобрести квартиры за полцены – половину стоимости квартиры будет компенсироваться из государственного и городского бюджетов».

Он напомнил, что в прошлом, 2011 году, по городской программе строительства доступного жилья «70х30» очередникам квартирного учета были распределены 873 квартиры.

По данным КГГА, за минувший год холдинговая компания «Киевгорстрой» построила 213 тыс. 440 кв. г. общей жилой площади и обеспечила киевлян 2 тыс. 799 квартирами. Всего крупнейшим застройщиком Киева было введено в эксплуатацию 13 домов в столице.

В списке активнейших столичных застройщиков присутствуют также акционерные общества холдинга «Киевгорстрой». В частности ПАО «ДСК-4», который за минувший год ввел в эксплуатацию 940 квартир общей площадью 63 тыс. 381 кв.м.

Второе место по количеству сданных квартир в 2011 году заняли коммунальные предприятия Главного управления жилищного обеспечения КГГА. Так, коммунальные стройорганизации построили 99 тыс. 554 кв. м жилья и обеспечили квартирами 1 тыс. 345 жителей Киева.

В целом всеми столичными застройщиками в прошлом году было введено в строй 1 501 453 кв. м, что эквивалентно 15 тыс. 534 квартирам.