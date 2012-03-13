Российский эксперт: Путин не пойдет на уступки на основе «братства»

Президент России Владимир ПУТИН не пойдет на односторонние уступки Украине на «основе так называемого братства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН сказал в Москве в ходе круглого стола: «Итоги выборов Президента России. Ожидать ли перезагрузки российско-украинских отношений».

«Остаточные попытки со стороны украинского руководства получить от России какие-то преференции на основе так называемого братства, мол, мы Вам скажем несколько хороших слов, а Вы нам снизите цены на газ, с В.ПУТИНЫМ уже не проходят и не пройдут», - сказал В.ЖАРИХИН.

По его словам, Харьковские соглашения - это в чистом виде позиция В.ПУТИНА, когда решение принималось по принципу: «у вас есть проблема, тогда решите наши проблемы, и тогда все будет хорошо. Вопрос с ЧФ РФ вы решили, мы решили вашу проблем с газом».

По мнению эксперта, в Украину не случайно был направлен Михаил ЗУРАБОВ как «прагматичный до цинизма человек». Эксперт считает, что тем сам характеризуются предложения, которые выдвигает Россия – «взаимный интерес без лирики».

При этом В.ЖАРИХИН подчеркнул, что и формирование Евразийского союза, и формирование большой Европы – все эти геополитические планы В.ПУТИНА предполагают самое большое и активное участие Украины.

При этом он отметил, что украинская партия власти, Партия регионов, изначально создавалась как партия украинских олигархов.

«С моей точки зрения, для украинских олигархов самое главное в ближайшее годы - активный максимально шумный бег на месте в сторону Европейского Союза. Почему на месте? Потому что реальное вхождение Украины в ЕС для украинских олигархов страшный сон, потому что надо жить по закону, чего они не умеют», - сказал В.ЖАРИХИН.

По его словам, украинская бизнес-элита не хочет в Евразийский союз потому, что «российские олигархи могут жить по понятиям эффективней и успешней, чем они, и опасаются российского влияния».

В.ЖАРИХИН подчеркнул, что такая позиция исключительно негативно влияет на рейтинг Партии регионов и может закончиться «непростой ситуацией».