Львовский губернатор нашел позитив в выраженном ему недоверии

Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил КОСТЮК расценивает выражение ему недоверия депутатами областного совета как „чистый популизм”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя результаты тайного голосования депутатов Львовского облсовета о выражении ему недоверия.

По словам губернатора, голосование депутатов Львовского областного совета – это чистой воды популизм, который абсолютно не влияет на темп работы как областной государственной администрации в целом, так и председателя в частности. «Такое голосование стимулирует меня еще интенсивнее работать, в частности, на разработкой региональных программ развития Львовщины», - сказал М.КОСТЮК.

«Те эмоции, которые были сегодня в стенах облсовета во время сессионного заседания, время расставит на свои места. Время покажет, какая именно сила инициировала эти события, и кому они были выгодны», - сказал губернатор.

М.КОСТЮК также отметил, что из сегодняшних событий на сессии вынес „три позитивные эмоции”.

«Во-первых, события в совете показали, что на Львовщине действительно есть свобода слова, и никакого давления ни на журналистов, ни на СМИ, ни на общественные организации у нас нет. Есть воля, волеизъявление и словоизъявление. Во-вторых: в зале Львовского облсовета действительно царит непростой климат, но я понял, что большинство депутатов настроено конструктивно, и они это сегодня продемонстрировали. К сожалению, есть часть популистов, которые поворачивают все с ног на голову и наоборот, озвучивают цифры, вырванные из контекста и ничем не подкрепленные. И в-третьих - эта ситуация дает мне силы и уверенность, что нужно идти вперед, формировать программы развития региона, пересматривать уже действующие программы и вносить в них элементы современности и идти с ними к нашим гражданам», - сказал М.КОСТЮК.

Председатель Львовской ОГА отметил, что если в зале Львовского облсовета и в дальнейшем будет «царить популизм», то область будет обращаться в центральные органы власти, и будет реализовывать эти программы через другие механизмы.

Как сообщал УНИАН, за выражение недоверия председателю Львовской ОГА М.КОСТЮКУ проголосовали 74 депутата облсовета из присутствующих 104. Против - 20, воздержались 9, один бюллетень признан недействительным.

Решение будет передано Президенту Украины, который, согласно законодательству, должен рассмотреть его и дать обоснованный ответ облсовету.