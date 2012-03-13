Роспотребнадзор едет с проверкой к украинским сыроделам

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба) ожидает в конце марта проведения специалистами Роспотребнадзора инспектирования украинских производителей сыра, экспорт которым запрещен в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Мы уже получили письмо от руководства Роспотребнадзора с тем, что с 19 по 21 марта будет проинспектирован «Гадячсыр», а с 26 по 30 марта будет проинспектирован Менский завод и «Пирятин», - сказал И.БИСЮК.

Он отметил, что работа с Роспотребнадзором отработана, процесс диалога налажен, и выразил надежду, что в ближайшее время инспекторы Роспотребнадзора также проинспектируют другие предприятия, экспорт продукции которых запрещен на сегодня в РФ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребнадзор запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.