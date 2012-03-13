Янукович предостерег оппозицию, что критика его инициатив ей еще аукнется

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Верховную Раду совместно воплощать в жизнь его социальные инициативы, несмотря на выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, перед внесением социальных инициатив была проведена огромная аналитическая работа. «Мы прогнозировали, какая ситуация в государстве будет, и с учетом всех факторов была подготовлена эта база», - сказал Президент.

Он отметил, что повысить социальные стандарты является обязанностью власти, и медлить с воплощением этого в жизнь нельзя.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что критика относительно того, что эти социальные инициативы связаны с избирательной кампанией, которая приближается, была бы в любое время.

«Если это сделать во втором полугодии или сейчас, все равно скажут, что это связано с выборами. Скажите, пожалуйста, у нас есть периоды, время, которое не связано с выборами? У нас перманентные выборы всегда, заканчиваются парламентские - начинается подготовка к президентским», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, оппозиция также должна работать над воплощением социальных инициатив, а не критиковать их. Он заметил, что выступать против повышения социальных стандартов - значит быть в оппозиции не к Президенту, не к правительству, а к народу. «Это же не оппозиция ко мне или к правительству, это оппозиция к народу, фактически. Ну, пусть попробуют. Я убежден в том, что будет ответ от людей, если не сразу, то со временем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь В.ЛИТВИН напомнил, что народные депутаты договорились провести встречу с членами Кабинета министров в пятницу с тем, чтобы обсудить социальные инициативы Президента и пути их реализации.